Acidente causa ao menos 10 mortes na Austrália e deixa 25 feridos

Ao menos 10 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas após um ônibus capotar em uma estrada na região vinícola de Hunter Valley, na Austrália, neste domingo (11). Informações policiais dão conta de que a colisão ocorreu em Greta, cidade localizada a 180 quilômetros de Sidney.

O acidente aconteceu por volta das 23h30 deste domingo (11), conformo o horário local, e os passageiros voltavam de um casamento na região.

Segundo publicações da imprensa internacional, o motorista do ônibus, de 58 anos, foi encaminhado ao hospital para realizar exames obrigatórios após a colisão. Além disso, foi levado para uma delegacia de Cessnock, outra cidade da região, com o intuito de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

As autoridades estabeleceram o local do acidente como cena de crime e já iniciaram as investigações sobre a causa da colisão. Até então, nenhuma hipótese foi divulgada.

Mensagem aos familiares

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, enviou mensagem direcionada aos familiares das vítimas, se solidarizando com a perda.

"Todos os australianos que acordaram com a trágica notícia do Hunter enviam nossas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos nesta terrível tragédia de ônibus", escreveu já na manhã de segunda-feira (12), no horário da Austrália.

"Um dia de alegria terminar com uma perda tão devastadora é realmente cruel. Nossos pensamentos também estão com aqueles que ficaram feridos", finalizou.