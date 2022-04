Mãe diz que repórter Gabriel Luiz segue internado na UTI, mas família está otimista com recuperação

A mãe do jornalista Gabriel Luiz, Cássia Attias, informou que o filho segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em Brasília. Mais cedo, o repórter da TV Globo, de 28 anos, foi extubado. As informações são do G1.

A mãe relatou que a família está confiante com a recuperação. "Ele está seguindo com as medicações, sendo bem cuidado. Está respondendo a tudo que os médicos estão fazendo para ajudá-lo", afirmou.

Cássia o acompanhou na noite desta sexta-feira (15) no hospital.

"Ele ficou bem agitado, mas os médicos estão controlando tudo isso e a gente está ao lado apoiando. Ele sabe que a gente está perto. Então, a gente fica mais calmo e aí ele consegue descansar um pouquinho”, observa.

A família também agradeceu o atendimento dos médicos e do Corpo de Bombeiros. "Se não fosse o atendimento que o Hospital de Base deu, se não fosse o pessoal ter socorrido ele imediatamente, os bombeiros, ele não estaria aqui agora", contou.

Mãe diz ter tido sonho estranho antes do ataque contra o filho

Cássia Attias relatou ter sonhado com um anjo caído dois dias antes do crime.

"Sabe aqueles sonhos reais? Um anjo tinha caído na minha varanda, com a asa quebrada, ferida. E aí, um anjo do tamanho dele assim. Daí eu querendo ajudar para que esse anjo voltasse a voar e aí, depois de dois dias, aconteceu o que aconteceu", lamentou.

Crime

Gabriel foi atacado por dois suspeitos na noite de quinta-feira (14), em um estacionamento perto da sua casa, no Sudoeste, no Distrito Federal. A vítima está internada em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do DF (HBDF).

Conforme a Metrópoles, o porteiro o viu se aproximar. Primeiro, pensou se tratar de uma pessoa em situação de rua, mas depois o reconheceu. O trabalhador, então, liberou sua entrada.

Conforme o relato, Gabriel perdeu muito sangue, mas manteve-se consciente. O jornalista também pediu que o porteiro ligasse para o seu pai.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao hospital, onde passou por cirurgia. Na noite desta sexta (15), Gabriel Luiz foi extubado e está consciente.

Vídeo mostra suspeitos

Imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local do ataque mostraram o jornalista sendo seguido por dois homens. Após esfaquearem Gabriel, os suspeitos fogem.

A carteira da vítima foi encontrada, mas o celular está desaparecido. Segundo a Polícia Civil, equipes estão em busca dos suspeitos.