Três crianças morrem durante incêndio enquanto dormiam no Maranhão

Três crianças morreram carbonizadas após um incêndio em Centro Novo do Maranhão, a cerca de 265 quilômetros (km) de São Luís, na madrugada dessa terça-feira (11). Eles estavam no quarto em que dormiam. As informações são do portal G1.

Identificadas como Sophia, Alice e Diogo, as crianças tinham três, cinco e seis anos, respectivamente. A Polícia acredita que uma pane elétrica tenha provocado o incêndio.

Ainda segundo as autoridades de segurança, os pais afirmaram estar dormindo durante o incidente, que os surpreendeu. Eles não conseguiram salvar as vítimas. O Corpo de Bombeiros mais próximo do município é o de Santa Inês, a 150 km do local.

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) investiga o caso. Peritos de São Luís foram ao local para realizar análise e constatar se as mortes foram acidentais e se o fogo foi criminoso.