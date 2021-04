Ponte sobre o rio Mearim desaba e deixa feridos em Bacabal, no Maranhão

Uma ponte sobre o rio Mearim, na cidade de Bacabal, no Maranhão, desabou na tarde deste domingo (4), fazendo com que várias pessoas caíssem nas águas. As informações são do portal G1.

Imagens registradas por moradores mostram a apreensão das pessoas que presenciaram a cena, enquanto as vítimas nadavam para chegar até a margem do rio.

Não há informação de desaparecidos, até o momento, mas algumas pessoas com ferimentos leves foram levadas para São Luís, distante 250 km.

Segundo as autoridades, vários jovens estavam em cima da estrutura, quando ela desmoronou. A ponte, exclusiva para pedestres, ligava bairro Trizidela ao Centro de Bacabal.