Indígena transexual é estuprada e agredida no Maranhão

Caso bárbaro no interior do Maranhão. Uma indígena transexual foi estuprada e agredida no último 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. A Polícia Civil segue em busca do autor do crime, que também é um indígena.

Tudo aconteceu após uma festa na Aldeia Formigueiro, que fica dentro da Terra Indígena Morro Branco, em Grajaú, a cerca de 570 km de São Luís. As informações são do g1.

A indígena foi agredida a pauladas, estuprada e teve o rosto desfigurado. Logo após o ato, o criminoso deixou a vítima desacordada em um matagal, mas ela foi encontrada e segue internada no Hospital Municipal de Grajaú, fora de perigo.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso ainda não foi preso e uma das linhas de investigação da polícia aponta para a transfobia como possível motivação do crime.