Feriado em São Luís, veja o que funciona no Dia do Trabalho

Neste sábado (1°), Dia do Trabalhador em todo o Brasil, medidas de isolamento social e prevenção à doença são colocadas em prática mesmo em meio à retomada da economia. Mesmo com o momento preocupante, o funcionamento de diversos setores variam conforme o estado.

O Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira abaixo as medidas na capital maranhense:

São Luís

O comércio não funciona no feriado, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio MA). Conforme acordo coletivo, apenas atividades consideradas essenciais, como supermercados e farmácias, têm autorização para funcionar na data.

Conforme decreto estadual, os bares e restaurantes podem funcionar até 22h. Supermercados, academias e salões de beleza podem abrir com 50% da capacidade.

A vacinação contra Covid ocorre no Centro de Convenções e no Drive Thru da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). São imunizados profissionais de educação.