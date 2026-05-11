Empregada grávida vítima de tortura no MA relembra agressões: 'Não ia sair viva'

A empregada doméstica Samara Regina Dutra, de 19 anos, grávida de cinco meses, concedeu entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, e relembrou as acusações feitas à empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos após denunciá-la por tortura.

O caso repercutiu nacionalmente ainda na semana passada, quando a jovem relatou as agressões que teria sofrido pelas mãos da patroa e de um homem identificado como policial militar. Segundo Samara, Carolina Sthela a acusou de furtar um anel e, a partir daí, justificou as agressões por conta deste fato.

"Eu já tinha aceitado que eu não ia sair dali viva", desabafou a jovem durante a entrevista, mais uma vez citando que teria levado diversos socos, na região do pescoço e das costas, além de ter sido arrastada pelos cabelos.

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O momento teria durado cerca de uma hora, dentro da casa de Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, em um condomínio de casas na cidade de Paço do Lumiar, no Maranhão.

A prisão de Carolina ocorreu na última quinta-feira (7), já no Piauí. Ela prestou um depoimento na 21ª Delegacia do Araçagy, da Polícia Civil do Maranhão, que a investiga pela denúncia de tortura, agressões e cárcere privado.

Áudios da patroa são divulgados

A história que levou às supostas agressões começou quando Carolina avisou sobre o sumiço de um anel a Samara, pedindo para que ela procurasse. A doméstica, no entanto, não conseguiu achar o item.

Em áudios, Carolina contou com riqueza de detalhes como teriam acontecido as agressões. O relato, gravado por ela, explica que o policial militar foi chamado como uma forma de pressionar a funcionária.

"Ele já veio com uma jumenta de uma arma, chega a brilhar. 'Samara, faz favor, vem cá! Ontem sumiu meu anel, você sabe que aqui não entrou ninguém de fora, só a gente. A única pessoa estranha é você e meu anel não tem perna e nem asa pra andar voando, então eu quero que você vá pegar meu anel de onde você botou'.", disse Carolina na gravação.

O momento, contou Samara ao "Fantástico", foi de completo terror. A jovem explica que o homem usou a arma para ameaçá-la, dizendo que, se a joia não aparecesse, ela levaria um tiro.

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"Aí nada, nada, isso quase uma hora essa menina no massacre. E tapa e murro e pisava nos dedos e tudo que vocês imaginaram de doidice. Era eu e ele fazendo", continuou Carolina Sthela nos áudios.

Depois de vários minutos de procura, Samara encontrou o anel em um cesto de roupas sujas. "Ela pegou, colocou no dedo e, depois disso, ela me bateu", relatou a jovem de 19 anos.

Ela ainda tentou proteger a barriga. "Abraçando. Porque, como eu estava no chão, eu tinha medo deles inventarem de me chutar", explicou, comentando que Carolina já sabia da gravidez.

Uma amiga dela, moradora do condomínio, chamou a polícia, mas a patroa não teria sido sequer levada à delegacia. Também em áudio, a mulher citou a conduta dos policiais, explicando que um deles era amigo pessoal dela. Eles também estão sendo investigados no caso.

"Veio com um policial que me conhecia. Sorte minha, né? Aí ele disse: 'Carol, se não fosse eu, tinha que te conduzir pra delegacia, porque ela tá cheia de hematoma'. Aí eu disse: 'Era pra ter ficado, era mais, não era nem pra ter saído viva'. Aí ele se acabou de rir", disse a patroa.

Apesar das acusações, Carolina nega ter torturado Samara. A advogada dela, Nathaly Moraes, entrevistada pelo "Fantástico", disse que a cliente teria exagerado na forma como falou sobre o assunto nos áudios.

Já a defesa do policial militar Michael Bruno Lopes Santos, acusado de participar da tortura, negou ter agredido a doméstica. Segundo ele, apenas Carolina teria espancado Samara, o que teria levado ele a deixar a residência.