Corpus Christi em São Luís: confira o que abre e fecha nesta quinta-feira (3)

O dia de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3). A data não é feriado nacional e cabe aos prefeitos e governadores definirem se aderem ao ponto facultativo ou decretam feriado próprio.

Em São Luís, a data não é feriado oficial desde 1996, quando foi extinta.

Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja o que abre e fecha em São Luís nesta quinta-feira (3)

Bancos

Os bancos não devem funcionar durante o feriado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febreban).

Comércio

O comércio deve funcionar normalmente, conforme a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA). Segundo o decreto estadual em vigor, comércio e indústria podem funcionar entre 9h e 21h. Já os bares e restaurantes abrem até as 21h.

Shoppings

Os shoppings também funcionam normalmente, como o comércio.

Espaços públicos

O decreto estadual não estabelece restrição de circulação em espaços públicos. Há obrigação de cumprimento de protocolos sanitários, como uso de máscara e distanciamento.

Transporte público

A Prefeitura de São Luís não informou se haverá alteração no transporte público.

Praias

Não há restrição para circulação e permanências em praias e espaços públicos, conforme o decreto estadual. Medidas sanitárias devem ser seguidas.

Vacinação

O cronograma de vacinação contra Covid-19 de São Luís ainda não foi divulgado. As informações são publicadas no site da Prefeitura.