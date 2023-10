Fisiculturista morre em acidente de trânsito ao ser atingida por carro de luxo em Roraima

A atleta de fisiculturismo Ariane Real da Silva, de 31 anos, morreu em um acidente de carro, na madrugada deste sábado (28), em Boa Vista, Roraima. Ela estava no banco do passageiro de um Celta quando foi atingida por um Camaro. As informações são do G1.

A condutora do Celta, que não foi identificada, sobreviveu, mas foi internada em estado grave. Ariane deixa um filho de um ano e três meses. Segundo o pai da atleta, as duas eram amigas de infância e haviam saído para se divertir, conforme relatou ao portal.

Legenda: Ariane tinha 31 anos Foto: Reprodução / Instagram

Dono do Camaro se recusa fazer o teste do bafômetro

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do Camaro foi identificado como Fernando Takao Marisihiqui Filho, de 23 anos, que estava acompanhado de um passageiro de 27 anos. Os dois sofreram escoriações e foram socorridos, mas passam bem.

Após a alta, foram conduzidos à Central de Flagrantes, no 5° Distrito Policial. O jovem foi orientado a não fazer o teste do bafômetro. Uma testemunha relatou ter visto o carro trafegar em alta velocidade no momento do acidente.

Segundo a PM informou ao G1, Fernando assumiu ter bebido quatro latas de cervejas e trafegado a 100km/h. O advogado Lúcio Tonelli disse que o jovem está abalado e lamenta a tragédia. No entanto, negou a responsabilidade do motorista sobre o acidente.

"Ele lamenta muito a morte da jovem. Ele se sente responsável, mas ele sabe que isso foi um acidente de trânsito, ele não teve intenção de nenhuma de causar isso e jamais iria querer causar a morte de alguém", afirmou a defesa.