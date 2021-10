William Shatner, Capitão Kirk de 'Jornada nas Estrelas', vai ao espaço nesta quarta-feira (13)

O ator William Shatner, de 90 anos, que interpretou o capitão James T. Kirk na série "Jornada nas Estrelas" ("Star trek"), embarcará nesta quarta-feira (13) em uma missão da Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos.

"Há muito tempo ouço falar do espaço. Vou aproveitar a oportunidade para ver com meus próprios olhos", disse Shatner, em um comunicado divulgado pela Blue Origin. "Que milagre", acrescentou o ator canadense, que será a pessoa mais velha a ir ao espaço.

A Blue Origin informou ainda que a vice-presidente da empresa, Audrey Powers, participará da missão.

Também estarão no foguete New Shepard Chris Boshuizen, ex-engenheiro da Agência Espacial Americana Nasa) e cofundador da Planet Labs, uma empresa americana que tira fotos diárias de alta resolução da Terra, por satélite; e Glen de Vries, cofundador da Medidata Solutions, uma empresa especializada no desenvolvimento de software de rastreamento de ensaios clínicos para a indústria farmacêutica.

Detalhes do voo

O voo ocorrerá menos de três meses de a companhia ter enviado seus quatro primeiros passageiros ao espaço - entre eles, o fundador da Blue Origin, Jeff Bezos.

A decolagem será de um ponto do oeste do estado americano do Texas, às 8h30 locais (10h30 no horário de Brasília).

A missão da Blue Origin envia, durante alguns minutos, a cápsula, na qual os tripulantes viajam acima da Linha de Karman. A uma altitude de 100 km em relação à Terra, ela marca o limite do espaço. Os passageiros podem se soltar de seus assentos e flutuar por alguns momentos na ausência de gravidade.

A decisão da Blue Origin de convidar um dos personagens mais conhecidos da ficção científica para seu segundo voo tripulado tem como objetivo manter o entusiasmo em torno da jovem indústria do turismo espacial.

Para os fãs, a viagem de 10 minutos de uma base no oeste do Texas de volta à Terra será o encerramento adequado para um fenômeno da cultura pop que inspirou gerações de astronautas.

Primeiro voo

A Blue Origin pertence ao magnata Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Bezos, seu irmão Mark, a aviadora pioneira Wally Funk e Oliver Daemen, que pagou por sua passagem, viajaram em 20 de julho no primeiro voo tripulado da Blue Origin.

Funk, de 82 anos, e Daemen foram as pessoas de maior e menor idade a viajarem ao espaço em um voo de 10 minutos. A viagem desta quarta-feira (13) replicará a anterior.