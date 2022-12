Última lua cheia do ano acontece nesta terça (07); veja como assistir

A última lua cheia de 2022 pode ser observada nesta quarta-feira (7). O evento será acompanhado pelo fenômeno da conjunção com o planeta Marte, que poderá ser visto a olho nu. As informações são do uol.

Marte estará em conjunção com a Lua, com o ápice da proximidade registrado na noite desta quarta. Além disso, o planeta vermelho vive o fenômeno de oposição: estará do lado oposto ao Sol, em relação ao planeta Terra.

Marte terá sua face visível iluminada pelos raios solares, sendo fácil encontrá-lo no céu. A oposição do planeta ocorre uma vez a cada 26 meses.

A lua cheia nasce por volta de 19h desta quarta-feira. E Marte estará logo abaixo dela. Os dois estarão visíveis durante toda a noite, até aproximadamente 5h de quinta-feira (8).

Marte brilhoso

O planeta vermelho atingirá o ápice de brilho e 'encosta' na Lua cheia na noite desta quarta, como um 'beijo cósmico'. Do Brasil, será possível ver Marte se movendo 'por cima' da lua.

A proximidade entre Marte e Lua é uma ilusão, já que os dois estão separados por milhares de quilômetros. O Observatório Griffith, dos Estados Unidos, irá fazer a transmissão dos eventos.

Ainda em dezembro, a lua entrará em conjunção com outros quatro planetas. Confira as datas:

24/12 - Vênus e Mercúrio

26/12 - Saturno

29/12 - Júpiter

Veja a transmissão