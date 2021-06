Núcleo interno da Terra cresce de forma desordenada e intriga cientistas

O crescimento anormal do núcleo interno da Terra está estranhando especialistas, após a publicação de um estudo de cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. As informações são da BBC.

Publicado na revista científica Nature, o estudo mostra que uma área do núcleo localizada abaixo do mar de Banda, na Indonésia, é maior que a área do extremo oposto, localizada abaixo do Brasil.

Em simulações de computador, os especialistas chegaram à conclusão que o núcleo se comportou em um padrão 'desequilibrado' de crescimento no último 1 bilhão de anos.

O núcleo terrestre é composto por uma massa compacta de ferro e níquel. No lado asiático, que abrange o mar de Banda, novos 'cristais de ferro' se formam mais rapidamente.

Esse fenômeno tem implicações no campo magnético da Terra, formado pela convecção no núcleo externo - que é causada pela liberação de calor do núcleo interno.

"O lado oeste tem aparência diferente do lado leste até o centro, não só na parte superior do núcleo interno, como alguns sugeriram. A única maneira de explicar isso é que um lado esteja crescendo mais rápido que o outro", afirmou Daniel Frost, um dos cientistas que participaram da pesquisa, em um comunicado.

Núcleo interno

Os especialistas analisam o comportamento das camadas da terra a partir do estudo de ondas sísmicas. Há anos, nota-se que as ondas não se distribuem na mesma direção ao viajarem entre os polos e a zona equatorial.

Frost afirmou que o núcleo externo tem recebido mais calor do lado leste, da Indonésia, do que o lado oeste, sob o Brasil.

"O movimento do ferro líquido no núcleo externo retira o calor do núcleo interno, fazendo com que ele congele", explica o cientista.

É como se o centro do núcleo tivesse se deslocado do centro da Terra, fazendo com que fique mais robusto do lado leste da Terra e mais próximo do lado oeste, compara Daniel Frost.

Mesmo com o crescimento desordenado, o núcleo não ficou desequilibrado, conforme análise dos cientistas. A gravidade distribui o novo crescimento de forma uniforme, mandando o núcleo interno esférico e expandindo seu raio em médio 1 mm por ano.