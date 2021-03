Moderna anuncia testes clínicos de vacina contra a Covid-19 em crianças

A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta terça-feira (16) que começou os testes clínicos de sua vacina contra a Covid-19 em crianças entre 6 meses a 12 anos. O estudo deve envolver cerca de 6.750 participantes.

"Estamos felizes em iniciar este estudo de fase 2/3 do mRNA-1273 [o nome de sua vacina] em crianças saudáveis nos Estados Unidos e Canadá", declarou o CEO da empresa, Stephane Bancel, em um comunicado.

"Este estudo pediátrico nos ajudará a avaliar a possível segurança e imunogenicidade (capacidade de induzir a produção de anticorpos, ndlr) de nossa vacina candidata contra a Covid-19 nesta importante população dos menores de idade".

Em testes clínicos com adultos, a vacina se mostrou 94,1% eficaz. O imunizante já foi aprovado em diversos países e é utilizado nos Estados Unidos desde dezembro.

Um estudo publicado em janeiro pela revista Vaccine indiciou que o imunizante da moderna induz a produção de anticorpos com apenas meia dose.

A empresa anunciou, em janeiro, que a vacina demonstrou ser eficaz contra as variantes do coronavírus, identificadas no Reino Unido e na África do Sul.

Uso nos Estados Unidos

A Moderna afirmou que 17,8 milhões de adultos nos EUA já receberam a sua vacina, em um momento em que o país tenta intensificar seu programa de imunização contra a pandemia de coronavírus.

As autoridades de saúde estadunidenses afirmam que o número de crianças que se infectaram com a Covid-19 é menor do que o de adultos, mas elas podem se infectar e propagar o vírus. A maioria das crianças contaminadas apresentam sintomas leves ou nenhum sintoma.

Atualmente, os EUA estão vacinando cerca de 2,2 milhões de pessoas por dia, enquanto quase 65% dos americanos maiores de 65 anos já receberam pelo menos uma dose das vacinas.

As vacinas da Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson foram autorizadas para o uso emergencial no país, e as empresas estão dispostas a forncer mais que o suficiente para cobrir toda a população adulta até meados do ano.