Melhor horário para atividades físicas para obesos e diabéticos é à tarde, diz estudo

Um estudo da Universidade de Maastricht, na Holanda, aponta que praticar atividades físicas à tarde proporciona melhores resultados a pessoas obesas e diabéticas. Conforme a pesquisa, os participantes que adotaram o horário tiveram mais benefícios metabólicos, desempenho elevado nos exercícios e perderam mais massa gorda do que aqueles que treinaram pela manhã. As informações são da CNN.

Outro fator é que o treinamento físico entre as 15 e 18 horas reduz a resistência a insulina quando comparado ao matinal. Para o levantamento, foram monitorados homens em risco ou com diagnóstico de diabetes tipo 2.

Ainda não se sabe, no entanto, quais são os fatores que fazem o treino à tarde ser mais produtivo para esse grupo de pessoas. Serão necessários novos estudos para avaliar esses aspectos.

>> Leia o estudo

Relógio biológico pode ser um aliado

O autor do estudo, Patrick Schrauwen, professor de Aspectos metabólicos do diabetes tipo 2 na Universidade de Maastricht, na Holanda, explicou que o corpo tem um relógio biológico e ele regula muitos processos com diversos ritmos. "Alguns deles são bem conhecidos, como sua temperatura corporal e sua pressão arterial", disse à CNN.

"Quando você começa a perceber o quão forte esse relógio biológico pode ser, e então se você faz coisas como ingerir alimentos na hora errada do dia, ou ficar inativo na hora errada do dia, ou ficar inativo nos momentos em que você deve ser ativo, isso pode ter um grande impacto ", acrescentou. "A boa notícia é que você também pode usá-lo em seu benefício”, frisou.

Qual o melhor horário

Segundo o pesquisador, o ideal é que atletas de competição ou pessoas treinando para uma corrida se exercitem no mesmo horário do dia do evento. Ele aponta que a hora do dia pode ser menos importante para exercícios de resistência.

Porém, aqueles que buscam alto desempenho, potência e força devem optar pelo horário da tarde. Conforme o especialista, a melhor janela para atletismo explosivo é entre 13 e 18 horas.