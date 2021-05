Estudo revela que ingerir qualquer quantidade de álcool causa danos ao cérebro

Uma pesquisa da Universidade de Oxford revela que qualquer quantidade de álcool ingerida pelo ser humano já causa danos ao cérebro. O estudo é observacional e ainda não foi revisado por pares.

Para os resultados, 25 mil pessoas no Reino Unido foram avaliadas a partir da relação entre o consumo auto-relatado de álcool e suas varreduras cerebrais.

O estudo mostrou que o consumo de álcool teve um efeito na massa cinzenta do cérebro, onde a informação é processada. Segundo a pesquisadora clínica sênior de Oxford, Anya Topiwala, "quanto mais as pessoas bebiam, menor era o volume de sua massa cinzenta".

Ela explica que o volume do cérebro diminui com a idade e ainda mais com a demência, tendo o álcool contribuído 0,8% nesse processo.

Apesar do índice pequeno, segundo a pesquisadora, foi um desempenho maior do que outros fatores de risco modificáveis, que são aqueles em que se pode fazer algo para retardar o envelhecimento.

Tipo de álcool

Os pesquisadores descobriram, ainda, que não havia um nível "seguro" de bebida. Ou seja, qualquer quantidade e tipo de álcool era pior que não beber.

Certas características, como pressão alta, obesidade ou consumo excessivo de álcool, podem colocar as pessoas em maior risco, acrescentaram os pesquisadores.

A cura para doenças neurodegenerativas como a demência ainda não foi encontrada, segundo destaca Anya Topiwala, por isso, conhecer os fatores que podem prevenir danos cerebrais se faz importante para a saúde pública, na avaliação dela.