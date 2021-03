Criatura marinha se destrói em frente à câmera submersa em vídeo

Um vídeo que viralizou em 2013 segue intrigando usuários da internet após ter voltado a repercutir nas últimas semanas. No registro, uma criatura marinha encontrada a mais de 1,2 quilômetro de profundidade se transforma e se despedaça de forma surpreendente em frente a uma câmera submersa.

A gravação, feita com um Veículo de Operação Remota (ROV, na sigla em inglês) subaquático, gravou uma criatura similar a uma água viva se movendo nas profundezas do oceano. Após nadar por alguns segundos, o animal é "sugado" por uma espécie de vácuo, dividindo-se em várias partes.

Os administradores do canal Captain JRD, no qual o vídeo foi publicado, afirmam que as imagens não passaram por alterações. De acordo com eles, o material foi capturado durante expedição nas profundezas do Oceano Índico, na costa leste da África.

Usuários da internet ficaram confusos

O vídeo acumula mais de 2,6 milhões de visualizações e 4,3 mil comentários no YouTube. Alguns usuários ficaram confusos e surpresos com a gravação. "De primeira, eu estava cético, mas depois que se transformou ficou óbvio", escreveu um usuário.

Outras pessoas que assistiram ao vídeo ficaram admiradas com a aparência e o movimento do animal. "Impressionante a simetria do objeto mostrada no início", publicou um usuário.“Desliza majestosamente, muda de forma majestosa, brilha majestosamente”, comentou outro perfil. Apesar das sugestões de ser um alien, um polvo ou uma água viva, ninguém soube ao certo explicar o que era a criatura e o motivo da desintegração dela.