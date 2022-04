Zara indeniza estudante acusado de furtar a própria mochila na Bahia

A loja de roupas Zara e o Shopping da Bahia fecharam um acordo extrajudicial com o estudante Luiz Fernandes Júnior, natural de Guiné-Bissau, três meses após terem sido acusados de injúria racial.

De acordo com o portal Uol, o objetivo do acordo é que o estudante não leve um processo judicial adiante. Luiz mora na Bahia, onde cursa mestrado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Thiago Thobias, advogado de Fernandes, afirmou ao site que o acordo extrajudicial foi celebrado no dia 7 de abril. O termo de confidencialidade do acordo, no entanto, impede que as partes revelem o valor da indenização.

RELEMBRE O CASO

Luiz Fernandes Júnior registrou boletim de ocorrência policial com uma denúncia de racismo por parte de segurança do shopping e também da loja. Ele foi retirado do banheiro e acusado de ter furtado uma bolsa que havia acabado de comprar, no valor de R$ 329. O caso ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021.

VEJA VÍDEO

Na época, o estudante contou que o segurança entrou no banheiro gritando com ele. "Ele ficou atrás de mim. De início, eu não liguei porque não tinha ideia de que seria comigo aquilo. Aí ele chegou perto de mim e falou: 'eu quero que você devolva agora a mochila que você roubou na loja da Zara'", comentou.

Em entrevista ao g1, Luís continuou o relato: "Eu respondi que tinha comprado a mochila e ainda falei que tinha o comprovante, mas ele não quis ouvir e insistiu para que eu devolvesse".

"HUMILHADO POR SER NEGRO", DIZ VÍTIMA

O segurança então teria pegado o item da mão dele e saído, ao passo que Luís saiu correndo atrás dele, nervoso. Na volta à Zara, um atendente confirmou que o homem havia comprado a mochila.

"Quando chegamos de volta na loja, procurei o rapaz que me atendeu e perguntei a ele de quem era a mochila. O atendente respondeu que era minha, que eu havia comprado. Aí ele ficou sem jeito", lembrou a vítima.

"Me senti humilhado por ser negro. Foi como se ele tivesse me matado e me deixado na rua, de qualquer jeito. Doeu muito. E em nenhum momento eles pediram desculpas. Eu cheguei em casa arrasado, com uma dor de cabeça intensa", desabafou a vítima.

POSICIONAMENTO DA LOJA

Em nota, a Zara disse que afastou uma funcionária da unidade. O episódio, conforme o empreendimento, "não reflete os valores da companhia".

O shopping também se posicionou, afirmando que o segurança só abordou Luís após ser chamado por representantes da loja. Por nota, eles reconheceram que o funcionário não deveria ter atendido o pedido.

RACISMO DA ZARA NO CEARÁ

Em 14 de setembro de 2021, a delegada Ana Paula Barroso, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), denunciou caso de racismo em uma loja da Zara em Fortaleza. Segundo a delegada, um funcionário do estabelecimento comercial a teria impedido de permanecer na loja por "questões de segurança". Mesmo após pedidos de explicação, a determinação da loja teria continuado.

De acordo com o relato, Ana Paula chegou à loja por volta de 21h20, consumindo um sorvete. Contudo, ao tentar entrar, foi barrada por um segurança do estabelecimento. Ela questionou se o motivo seria o sorvete, mas não obteve resposta.

Fora da Zara e acompanhada por outros dois seguranças, ela foi conduzida novamente à loja. Os vídeos das câmeras de segurança foram enviados à Perícia Forense. O crime completou seis meses e o andamento processual permanece prejudicado, porque o réu ainda não foi localizado após a denúncia.