Nesta sexta-feira (2) o estado da Bahia comemora a Independência do Brasil na Bahia, em homenagem à vitória sobre as forças coloniais na guerra da independência. A data é feriado estadual e impacta no horário de funcionamento de serviços.

Veja o que abre e o que fecha nesta sexta-feira (2) em Salvador:

Comemorações

A Prefeitura de Salvador irá realizar atos comemorativos no Largo da Lapinha. Devido à pandemia de Covid-19, a homenagem só terá presença de autoridades e imprensa. Para evitar aglomerações, também não haverá desfile cívico.

Bancos

Bancos e lotéricas não devem funcionar, devido ao feriado.

Comércio

Atividades comerciais podem funcionar normalmente, das 10h às 21h.

Bares e restaurantes funcionam normalmente, de 11h às 21h30. Os estabelecimentos podem receber clientes até 20h30, uma hora antes do fechamento.

A proibição de venda de bebida alcoólica, em vigor na Bahia, não se aplica à capital, pois a taxa de ocupação de leitos está abaixo de 70% há mais de cinco dias.

Espaços públicos

Na capital, vigora restrição de locomoção noturna de 22h às 5h, em todos os dias da semana.

O tráfego de veículo fica proibido na Estrada da Liberdade até às 10h, a altura do Largo da Lapinha, devido a uma cerimônia em alusão à independência.

Shoppings

Os shoppings podem funcionar de 10h às 21h, incluindo restaurantes e estabelecimentos similares nos seus interiores. Veja o horário de funcionamento dos shoppings da capital, segundo o portal G1:

Shopping da Bahia

Lojas âncoras: das 12h e 21h

Demais lojas e quiosques: fechados

Shopping Center Lapa

Lojas âncoras: das 10h às 17h

Praça de alimentação e cinema: das 10h às 19h

Shopping Piedade

Fechado

Shopping Itaigara

Lojas e Quiosques - Fechados

Delivery de produtos – Não funciona

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Lojas e quiosques: 12h às 19h

Alameda Gourmet: 12h às 19h30

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques: Funcionamento opcional das 13h às 19h

Drive thru: Funcionamento opcional das 13h às 19h

Restaurantes: Funcionam a partir das 12h

Shopping Bela Vista

Lojas âncoras e praça de alimentação: das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques terão funcionamento facultativo

Salvador Shopping

Lojas âncoras, megalojas, praça de alimentação, farmácias e drive thru: das 12h às 21h

Espaço gourmet: 12h às 21h30

Cinema: 13h às 21h

Demais lojas e quiosques seguem fechados

Salvador Norte Shopping

Lojas âncoras, megalojas, praça de alimentação, farmácias e drive thru: das 12h às 21h

Cinema: 11h30 às 19h

Demais lojas e quiosques seguem fechados

Shopping Paralela

Lojas fechadas; âncoras e praça de alimentação, das 10h às 21h; cinema conforme programação. Delivery das 10h às 23h

Shopping Barra

Lojas e âncoras, praça de alimentação e drive thru, das 12h às 20h.

Parque Shopping Bahia

Lojas e quiosques: das 12h às 19h

Alameda Gourmet: das 12h às 19h30

Praias

As praias de Salvador estarão fechadas nesta sexta-feira (2), devido ao feriado, e só devem retornar na segunda-feira (5).

Vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Salvador vacina nesta sexta-feira (2) pessoas nascidas até julho de 1978 com a primeira dose. A vacinação da segunda dose ocorre para quem tem data de retorno marcada até 7 de julho.

Pessoas de 43 anos nascidas até 2 de março de 1978 - 8h às 11h

Pessoas nascidas até 2 de Julho de 1978 - 12h às 15h

Drivers:

Centro de Convenções

5º Centro de Saúde

Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos)

Parque de Exposições

Arena Fonte Nova

Faculdade Universo (Avenida ACM)

Vila Militar (Dendezeiros)

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

Unijorge (Paralela)

Shopping Bela Vista

Pontos Fixos:

USF Santa Luzia

USF Vila Nova de Pituaçu

Unijorge (Paralela)

5º Centro de Saúde

Universidade Católica de Salvador (Pituaçu)

UBS Ramiro de Azevedo

USF Resgate

USF Plataforma

Parque de Exposições

USF Cajazeiras V

USF Federação

USF Pirajá

Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

2ª dose Oxford para pessoas com data de retorno marcada até dia 7 de Julho - 8h às 14h

Drivers:

PAF Ondina

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

Shopping da Bahia

Pontos Fixos:

USF Vista Alegre

USF Vale do Matatu

USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II)

Faculdade Bahiana de Medicina - Brotas

USF Fernando Filgueiras (Cabula VI)

USF Cajazeiras X

2ª dose Coronavac para pessoas com data de retorno marcada até dia 7 de Julho - 8h às 14h

Drivers:

Barradão

Faculdade Bahiana de Medicina - Cabula

Pontos Fixos: