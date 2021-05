Veja a previsão do tempo neste fim de semana para Salvador e toda a Bahia

A região Nordeste da Bahia pode registrar leve chuva em postos isolados, neste sábado (22). Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nos demais territórios baianos o céu deverá estar com pouca nebulosidade e não devem ocorrer precipitações.

Para Salvador e Região Metropolitana, a previsão é de céu com variação de nebulosidade e sem chuva.

As temperaturas na capital baiana deverão oscilar entre mínimas de 24° C e máximas de 29° C.

Veja como ficará o clima em todo o Estado:

Foto: Inema

Domingo na Bahia

Para o domingo (23), o Inema prevê tempo firme em todas as regiões da Bahia. As temperaturas deverão variar entre mínimas de 11° C em locais de maior altitude da Chapada Diamantina e máximas que poderão ultrapassar os 35° C em alguns pontos da região do São Francisco.

No período da tarde, prevê, os índices de umidade relativa do ar poderão ficar abaixo de 25% em grande parte das regiões Oeste e do São Francisco.

Para a capital baiana a previsão é de céu parcialmente nublado e com temperaturas estáveis, oscilando entre mínimas de 24° C e máximas de 29° C.