Trens do metrô de Salvador colidem de frente e deixam feridos

Trens do metrô de Salvador colidiram de frente na região da Estação Pirajá, na manhã desta terça-feira (31). Por causa do acidente, a parte da frente do metrô descarrilou e as atividades foram suspensas.

Dois trabalhadores ficaram feridos com a batida e precisaram ser atendidos para o Hospital do Subúrbio. Ainda não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

O Corpo de Bombeiros enviou 4 viaturas para prestar os primeiros socorros no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram deslocadas para o lugar do acidente.

Por meio de nota, a CCR Metrô, que administra o serviço na capital baiana informou que foi acionado o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (PAESE) após o descarrilamento entre o caminhão de alinhamento e o trem.

“A segurança dos clientes e colaboradores é um valor para a CCR Metrô Bahia. A concessionária acionou nesta manhã o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (PAESE) por conta de um descarrilamento entre o caminhão de alinhamento e uma composição, causando um deslocamento do trem”.