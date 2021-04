Tarifa de ônibus de Salvador tem reajuste e sobe para R$ 4,40 a partir de segunda-feira (26)

A tarifa da passagem de ônibus em Salvador será reajustada em 4,76%, passando de R$ 4,20 para R$ 4,40. O novo valor começa a ser cobrado a partir da segunda-feira (26/4). As informações são do G1 da Bahia.

Na capital baiana, a última correção havia sido aplicada em março de 2020. Conforme a apuração do veículo, a Prefeitura explicou que o aumento já estava previsto no contrato com as concessionárias de transporte coletivo.

A gestão afirmou que a atualização do valor deveria ter ocorrido em março, mas foi adiada em razão da pandemia. Segundo o Município, o aumento não pôde mais esperar devido à alta do diesel.

A análise, informou, foi realizada pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).

Para o cálculo do reajuste, foram considerados os índices Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o custo do combustível nos 12 meses a partir do último reajuste e o mês anterior à correção.