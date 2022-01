Servidor público é demitido na Bahia após usar carro da prefeitura para ir ao motel

Legenda: Carro da prefeitura foi flagrado deixando o local Foto: reprodução/Twitter

No interior da Bahia, um funcionário da cidade de São José do Jacuípe foi demitido por utilizar o carro da prefeitura em uma ida ao motel. Um vídeo flagrou o momento e mostrou o servidor deixando o local em Jacobina, no Piemonte da Diamantina.

Com a divulgação das imagens, a Prefeitura de São José do Jacuípe se pronunciou sobre o caso, afirmando que o funcionário, já identificado, agiu "de forma contrária às normas estabelecidas por Lei". Veja:

A nota ainda conclui sobre os compromissos requisitados a todos os funcionários do órgão. "Assim como o prefeito, os funcionários têm o compromisso firmado com a população e deve honrá-lo, prestando serviços de qualidade e respeitando os cidadãos do município", diz a nota assinada por Alberal Peris Moreira da Cunha prefeito do município.