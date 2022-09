Segurança de ACM Neto é morto em ação da PM na Bahia

Um segurança do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, foi morto durante a madrugada desta quarta-feira (28), após abordagem policial, no município de Itajuípe. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSPBA) ele reagiu à ação de agentes que estavam em serviço. As informações são do jornal O Globo.

O homem foi identificado como subtenente Alberto Alves dos Santos. Além dele, o sargento Adeilton Rodrigues D'Almeida também reagiu, foi atingido e está internado. Ambos faziam parte da equipe de ACM Neto.

Segurança Pública da Bahia Nota oficial “[Os seguranças de ACM], que estavam armados, reagiram à tentativa de abordagem e atingiram dois soldados que estavam em serviço. Houve confronto e os dois autores dos disparos acabaram feridos".

O comandante geral da PM baiana, coronel Paulo Coutinho, lamentou o confronto. "Estamos solidários às famílias, e a determinação é que toda a ocorrência seja esclarecida. As armas foram recolhidas e o local do confronto preservado para a realização de perícia", detalhou.

Entenda o caso

A ação policial começou após um assaltante de banco deixar o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas, usando uma tornozeleira eletrônica. O criminoso, identificado como André Márcio Jesus, é ligado a uma facção e tinha sido beneficiado por determinação judicial de saída temporária.

Ele rompeu a tornozeleira na BR-324 e a informação chegou à Polícia Militar pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Durante a busca, os militares receberam a informação de que havia homens armados em um hotel, na cidade de Itajuípe. Pela “proximidade do confronto com o assaltante de banco e um comparsa, guarnições se deslocaram até o estabelecimento em Itajuípe”, onde “dois homens são abordados e não reagem”.

No entanto, “outros dois homens [os seguranças do candidato], que estavam armados, reagiram à tentativa de abordagem e atingiram dois soldados que estavam em serviço", disse a SSPBA.

Agenda cancelada nesta quarta

Devido ao homicídio, ACM Neto cancelou as agendas de campanha desta quarta-feira, em Coaraci. O g1 detalhou que os dois fariam a segurança dele hoje, mas que na hora da ocorrência, eles não estavam em serviço.

“Estamos todos consternados com a morte do sub-tenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento D’Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares, e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo o ocorrido”, publicou o candidato nas redes sociais.