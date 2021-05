Salvador tem abastecimento de água interrompido em mais de 40 bairros para obras

O abastecimento de água em 43 bairros de Salvador (BA) foi interrompido, nesta segunda-feira (31), para obras do Metrô no bairro Granjas Rurais. As intervenções começaram às 8h e devem ser concluídas até a tarde de terça-feira (1°).

Segundo a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), o abastecimento deve ser retomado de forma gradativa após a conclusão e totalmente regularizado em até 48h.

Veja a lista de bairros afetados

Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Boa Viagem, Boa Vista de São Caetano, Bom Juá, Bonfim, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Calçada, Caminho de Areia, Capelinha, Curuzu, Doron, Engomadeira, Fazenda Grande do Retiro, IAPI, Jardim Cruzeiro, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Lobato, Mangueira, Mares, Massaranduba, Mata Escura, Monte Serrat, Narandiba, Novo Horizonte, Pernambués, Pero Vaz, Resgate, Retiro, Ribeira, Roma, Saboeiro, Santa Luzia, Santa Mônica, São Caetano, São Gonçalo, Sussuarana, Tancredo Neves e Uruguai.

A Embasa recomenda o uso moderado de água nesse período, para o reservatório domiciliar ser suficiente. Além disso, os moradores podem solicitar fornecimento por carro-pipa.

O pedido pode ser feito pelo site da empresa e pelo teleatendimento: 0800 0555 195.