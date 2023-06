Rifeiro 'Alan Celulares' é morto a tiros em Salvador; influencer tinha 200 mil seguidores

O rifeiro e influenciador Alan Charles Andrade Moraes foi morto a tiros dentro de um centro comercial, em Salvador, nesta quinta-feira (1º). O empresário estava no Iguatemi Business Flat, no Caminho das Árvores. As informações são do Correio.

A Polícia Militar foi acionada às 14h30 para atender a uma ocorrência de morte por disparo de arma de fogo. O óbito foi constatado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que já recolheu as imagens das câmeras de segurança para identificar o suspeito. Ainda não se sabe a motivação do crime, nem se Alan foi vítima de homicídio ou latrocínio.

Rifeiro e influenciador

Nas redes sociais, Alan é conhecido como "Rei do iPhone", e concentrava mais de 224 mil seguidores. Natural de Feira de Santana, também era empresário e dono da loja Alan Celulares.

Ele publicava imagens de viagens — para Dubai, São Paulo, e Rio de Janeiro — e anunciava rifas que prometiam retorno de R$ 7 mil com "investimento" de R$ 0,85.

Após notícia da morte, os seguidores lamentaram a perda. "Não acredito nisso", disse um, enquanto outro especulou: "isso parece inveja".