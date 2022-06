Prefeito de cidade na Bahia viraliza ao arrastar idoso sem roupa no chão; MP vai investigar

O Ministério Público da Bahia deve investigar o prefeito de Itapebi, município do interior do Estado, por uma possível violação ao Estatuto do Idoso cometida pelo gestor.

Isso porque, nesta quarta-feira (1º), viralizou nas redes sociais um vídeo em que o prefeito, Juarez da Silva Oliveira (PP), conhecido como Peba, arrasta no chão um idoso sem roupa e joga nele um balde de água. As informações são do g1.

Veja vídeo:

Nas imagens, o prefeito tem o apoio de outros dois homens: um ajuda a arrastar o idoso e o outro filma a ação.

A cena inteira é assim: os três homens entram no quarto do idoso, que está deitado, nu, o erguem pelos braços e pelas pernas e o arrastam para fora do cômodo, até chegar ao que parece ser o quintal de uma casa. Lá, o colocam no chão e jogam água sobre ele. "Sua doença é banho", diz o prefeito. "Pelo amor de Deus", repete o senhor.

Justificativa

Nas redes sociais, nesta quinta-feira (2), o prefeito de Itapebi alegou que se tratou de uma brincadeira e disse que o homem que filmou e compartilhou a ação no grupo da família do idoso é, inclusive, filho dele.

"Saiu um vídeo aí na rede social, eu brincando com 'Seu Zé', na casa dele ontem, dando banho nele, o filho dele que filmou brincando e soltou o vídeo. E aí, algumas pessoas que querem fazer política porca, soltaram esse vídeo na rede social. Seu Zé está aqui e vai falar do vídeo”, disse Peba.

Legenda: O prefeito de Itapebi, Peba, gravou um vídeo com o idoso e o filho dele para justificar que episódio se tratou de uma 'brincadeira'. Foto: Reprodução/Facebook

No vídeo, ao lado do filho, 'Zé' confirmou a brincadeira e disse ter intimidade com o prefeito.

"O povo se aproveita que tem uma mágoa do prefeito e conta de outro jeito. Não vem discutir uma coisa que eu tenho intimidade com Peba não é de agora, é desde menino, que eu conheço Peba, e ele tem o costume de brincar comigo. Uma brincadeira que ele fez, se aproveita. E quem filmou foi meu filho Rafael”, contou.

O filho também se pronunciou. Disse que o pai e Peba costuma "brincar um com o outro" e que, se tivesse identificado uma agressão ao seu pai, não teria permitido. “Quem filmou fui eu, eu estava na hora. Eu jamais ia permitir que fizessem isso com meu pai, podia ser o prefeito ou quem for".