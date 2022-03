Pai e filha são arremessados de brinquedo em parque de shopping na Bahia

Um homem e a filha dele foram arremessados de um brinquedo dentro de um shopping em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite do último sábado (19). As informações são do Correio 24 horas.

Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São Rafael. A adolescente teve alta no mesmo dia, e o homem segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (21).

"O pai está hospitalizado, em observação, por estar sentindo dores no peito, e deve permanecer no local até que se completem 48 horas do incidente", informou em nota a empresa Magic Games, responsável pelo brinquedo, alegando prestar toda a assistência a família.

Eixo de equipamento quebrou

Segundo informações do G1, a família contou que o eixo do equipamento em que as vítimas estavam quebrou e os dois foram lançados ao chão.

O Parque Shopping Bahia informou, em nota, ter notificado o parque de diversões na noite deste domingo (20), quando tomou conhecimento sobre o fato. A empresa responsável alegou que todas as manutenções estavam em ordem, e a máquina estava apta para funcionamento.