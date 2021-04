Motorista viraliza após achar mais de R$ 2 mil em bolsa e devolver dinheiro à dona na Bahia

O motorista de carro de lotação Marcelo Augusto, de 27 anos, viralizou após realizar uma boa ação com a ajuda da internet. Ele achou uma bolsa com mais de R$ 2 mil no veículo em que trabalha, na cidade de Ilhéus, na Bahia, e a devolveu à dona. As informações são do portal G1.

Após encontrar o item, o motorista vasculhou a bolsa atrás de algum documento que lhe levasse à dona da quantia. Nela, além do dinheiro, havia um extrato bancário — suficiente para fazer uma publicação nas redes sociais com o intuito de encontrar a proprietária do valor.

Ainda na sexta-feira, a dona da bolsa pegou o veículo em que ele trabalha com rumo ao bairro do Vilela. Ao terminar a viagem, ele notou que alguém havia deixado a bolsa no banco traseiro do automóvel. “Quando estacionei o carro, tinha uma bolsa lá no canto", relatou, acrescentando que se enganou inicialmente acerca do valor após a busca. "Eu achava que era mil reais, mas na verdade tinha R$ 2.390".

Segundo o motorista, ele estava desempregado depois de ser dispensado por uma empresa de terraplanagem no município ilheuense. Com a ajuda do cunhado, Marcelo conseguiu alugar um carro para fazer transporte de lotação no centro da cidade. "Nessa pandemia aí eu sei que muitos não iam entregar, mas a primeira coisa que veio na minha mente foi de entregar o dinheiro", destacou.

Localização da dona do dinheiro

De acordo com Marcelo, a irmã da mulher viu a publicação dele na internet e entrou em contato avisando quem era a dona da bolsa. A proprietária, Suzete Aquino, entrou em contato com o motorista emocionada, ainda sem acreditar no ocorrido.

“Quando ela me ligou, estava emocionada. Não esperava mais encontrar o dinheiro. Tenho gratidão a Deus por ter sido eu que encontrei e não outra pessoa”, comentou ele.

Com o dinheiro recuperado, Suzete Aquino usou as redes sociais para compartilhar a boa ação do motorista, descrevendo o caso. A mulher afirmou ter ficado apavorada, mas a ação do motorista a fez acreditar na existência de pessoas honestas, de caráter, que inspiram confiança.

Legenda: Após receber o dinheiro de volta, Suzete Aquino pediu que Deus abençoasse o motorista. Foto: reprodução/Facebook

“Fiquei arrasada, apavorada e chorei muito. Orei ao Senhor e pedi para que a pessoa que encontrasse tivesse o Temor do Senhor", escreveu na publicação.

Como agradecimento, Marcelo comentou que Suzete, revendedora de perfumes, decidiu lhe dar um presente, inicialmente recusado por ele. "Está aqui guardado, não vou nem usar", assegurou. “Vai ficar como recordação por esse dia”.