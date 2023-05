Irmãs desaparecidas após pai proibir namoro retornam para casa, em Salvador

As irmãs Raiane Michelle Carvalho da Silva e Laiane Vitória Carvalho da Silva, que haviam desaparecido há sete dias, retornaram para casa, em Salvador, na tarde dessa segunda-feira (15). As jovens, de 19 e 17 anos, saíram de casa no dia 8 de maio, afirmando que iam a escola estadual em que estudam. A mãe das jovens acredita que as filhas sumiram após uma delas iniciarem um namoro.

A Polícia Civil investigava o caso. A mãe das garotas, Magali Silva, relatou, em entrevista ao g1, as primeiras horas do desaparecimento.

"Já de tarde, 16h , meu esposo entrou em contato com a mãe dele, para saber se elas estavam na casa dela, mas não estavam. Elas disseram à minha sogra que iam embora de casa, que entrariam em contato para avisar que estavam bem, mas que não iam falar onde estavam. Só que elas não entraram em contato", contou.

Laiane e Raiane possuem outras dois irmãos, de 5 e 9 anos. O caso estava a cargo da Delegacia de Itapuã. Familiares e agentes de segurança realizaram buscas para encontrar as meninas.

Motivo do sumiço

Conforme Magali, a relação da família começou a ter problemas após Raiane Michelle iniciou um namoro. O pai das garotas não aprovava o relacionamento e queria que a adolescente terminasse os estudos.

"O pai não permitia que ela namorasse, sem antes terminar o estudo. Estou achando que elas devem estar com namorado da mais velha. A mais nova foi para não entregar a irmã. Elas são muito amigas. Onde uma vai, a outra vai. Sempre tivemos boa convivência, mas de uns tempos para cá, ela ficou assim, revoltada", disse Magali Silva, na época do desaparecimento.

A mãe das meninas ainda contou sobre a sensação de passar o Dia das Mães sem as filhas. "É desesperador ficar sem saber onde minhas filhas estão. As duas crianças estão doentes por falta das irmãs, as tias estão desesperadas", relatou.