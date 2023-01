Indígenas pataxós são mortos a tiros na Bahia; Ministério vai acompanhar caso

Dois indígenas da etnia pataxós foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira (17), na BR-101, em um trecho da cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Nawir Brito de Jesus, de 17 anos; e Samuel Cristiano do Amor Divino, 25.

Ainda conforme a polícia, a dupla foi atingida por volta das 17h, no km 787, quando se deslocava do Povoado de Montinho para uma das fazendas ocupadas por um grupo indígena no processo de retomada feito pelos povos Pataxós da região extremo sul.