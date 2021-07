Um incêndio atingiu um restaurante da praça de alimentação do Salvador Shopping, na manhã desta quinta-feira (15), na capital baiana. Não houve feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o rescaldo. As informações são do Jornal Correio.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível observar uma grande nuvem de fumaça preta se formar. A causa do acidente ainda não foi identificada. Uma perícia será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para constatá-la.

Assista ao vídeo:

Conforme apuração do jornal, os trabalhadores do empreendimento relataram que não houve pânico no momento do incêndio e notaram somente a movimentação de outros funcionários correndo para conter as chamas.

Havia poucos clientes no momento. O restaurante continuou funcionando normalmente após o controle da situação.

Ao Correio, o major Josiel Ferreira, do Corpo de Bombeiros, disse que, quando a equipe chegou, o fogo já estava extinto e a equipe fez uma verificação no local.

"Foi incêndio que se iniciou na cozinha, possivelmente por acúmulo de gordura. A chama gera essa faísca e acaba queimando", acrescentou.