Idoso de 70 anos é preso suspeito de estuprar quatro netas na Bahia

Um idoso* de 70 anos foi preso, sexta-feira (14), suspeito de estuprar quatro netas* em Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há três anos. O titular da delegacia da cidade, Hélder Andrade dos Santos, explica que as violências sexuais iniciaram quando as meninas tinham seis anos, e se estenderam até a adolescência.

Também segundo a Polícia Civil, o homem foi preso dentro de um ônibus, quando saía do município. O idoso de 70 anos foi conduzido à delegacia e, logo após, levado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista.

Pena

Ele responde por estupro de vulnerável. A pena para o crime varia de oito a 15 anos de detenção, mas depende da sentença dada pelo juiz, que analisa se há reincidência.

O sinal gráfico asterisco (*) foi utilizado nesta matéria para manter preservadas as identidades dos envolvidos, a fim de não expor as vítimas.