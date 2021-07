Homem tenta aplicar golpe de R$ 2 mil, mas acaba fazendo recarga no celular da vítima na Bahia

Uma mulher registrou uma tentativa de golpe virtual na Bahia por um suspeito que se passou pelo filho dela para roubar uma quantia de R$ 2.350. O crime não foi consumado porque a vítima percebeu fraude, reverteu a situação e ainda o fez depositar dinheiro para recarregar o seu celular com créditos. As informações são do G1 Bahia.

Inicialmente, o homem enviou mensagem para o WhatsApp da baiana Érica Soledade usando a identificação do filho. Ela resolveu conversar com o suspeito, já que se tratava da terceira tentativa de golpe com essa mesma abordagem em menos de dois meses.

O homem fingiu ser o filho de Érica e a chamou no aplicativo de mensagens alegando haver trocado de número e pedindo um depósito de mais de R$ 2 mil.

"Por coincidência meu filho estava em casa. A gente começou a dar assunto e a alimentar a situação para tentar pegar ele, porque estava sendo muito corriqueiro. Tentamos reverter a história e decidimos pedir dinheiro para ele", diz Erica Soledade.

O filho de Érica, Lucas Soledade, explica que a mãe alegou ao suspeito "que precisava de dinheiro para botar crédito, pois só conseguia fazer a transferência quando chegasse em casa".

O próprio golpista acabou caindo na história dita por Érika e colocou crédito no celular dela para conseguir extrair o dinheiro.

"Ele fez o depósito do crédito e ficou esperando que minha mãe transferisse o dinheiro", conta Lucas.

Apesar de não ter tido prejuízos, Érica revela se sentir "muito vulnerável" diante da possibilidade de ter os dados pessoais usados em crimes. "Eu entrei em um quadro de pânico muito grande e percebi, ali naquele momento, que qualquer pessoa é capaz de ceder ao que eles pedirem", comenta.