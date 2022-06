Homem tem ataque de fúria e destrói o próprio carro ao ter veículo apreendido em Salvador; vídeo

Após ser abordado por agentes de trânsito durante uma blitz no sábado (18), em Salvador, um homem teve um ataque de fúria e destruiu o próprio carro. A cena foi flagrada em vídeo por curiosos e viralizou nas redes sociais. As informações são do G1.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que equipes realizavam a operação "Respeite a Vida", no Largo das Baianas, quando avistaram um homem ao volante, em atitude suspeita.

Ao notar a blitz, ele estacionou o veículo, jogou a chave na areia da praia e saiu andando. Ao passar pelo local onde os agentes estavam ele foi abordado, mas negou que conduzia o veículo. Posteriormente, quando os guardas encontram a chave na areia da praia, o homem admitiu estar com o automóvel.

Sem carteira de motorista

Ainda conforme a Transalvador, o homem disse que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentou somente documentação do carro. Ao ser notificado, ele alegou não ter condições de apresentar uma pessoa habilitada para retirar o veículo, evitando que ele fosse levado para o pátio do órgão, nem ter dinheiro para pagar pelo valor da infração.

Foi quando ele deu início a depredação do veículo, gritando que “não deixaria seu bem para o estado”. O homem pulou sobre o teto, quebrou vidros, portas e para-choque, e chegou a retirar a aparelhagem de som que no automóvel e bater contra a lataria do veículo, que ficou totalmente danificado.

Depois, ele fugiu do local, deixando o automóvel para trás. O veículo segue no pátio da Transalvador, onde segue neste domingo (19).