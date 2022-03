Homem morre após pouso forçado de helicóptero com funcionários da Petrobras na Bahia

Um homem morreu após o helicóptero em que estava fazer um pouso forçado na baía de Camamu, na região do baixo-sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (16). A aeronave transportava funcionários da Petrobras e 12 pessoas foram resgatadas. As informações são do G1.

O tripulante chegou a ser resgatado por uma embarcação próxima, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele ainda não foi divulgada e a Petrobras não informou se ele era funcionário da estatal ou prestador de serviços via empresa terceirizada.

Os sobreviventes foram encaminhados com ferimentos leves para atendimento médico em Salvador. Duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) fizeram o resgate das vítimas, que não tiveram estado de saúde revelados. Algumas pessoas foram levadas para o Hospital Cárdio Pulmonar.

Comissão vai apurar acidente

Segundo informações preliminares, o helicóptero fez o pouso forçado ao chegar para aterrissar na Plataforma de Manati (PMNT-1). A Petrobras lamentou o incidente e informou que uma comissão será formada para apurar o que causou a situação. A estatal disse, ainda, que os órgãos competentes já foram comunicados a respeito