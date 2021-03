Homem filmado agredindo mulher é preso mais uma vez por ameaçar outra ex-namorada na Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem flagrado em vídeo espancando uma mulher em Ilhéus, no sul do estado baiano. Desta vez, no entanto, ele foi detido depois de ameaçar outra ex-namorada na mesma cidade. As informações são do portal UOL.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, Carlos Samuel Freitas Costa Filho foi preso preventivamente no Condomínio Morada do Porto, no bairro Banco da Vitória. Ele chegou a ser preso pelas agressões registradas no vídeo, porém foi solto para responder pelo crime em liberdade.

No mesmo dia da soltura, segundo o delegado Evy Paternostro, o suspeito procurou outra ex-companheira e começou a fazer ameaças. "Ele tentou reatar um antigo relacionamento e, com a recusa da mulher, começou a ameaçá-la", afirmou em nota.

De acordo com o delegado, o agressor tem outras duas condenações por violência contra a mulher. Com a última prisão, Carlos Samuel Freitas Costa Filho acumula 11 registros de ocorrência por crimes variados. A Polícia, porém, afirma que os inquéritos anteriores não avançaram em razão de as vítimas se recusarem a denunciar os crimes ou ir à delegacia.

Carlos chegou a ser preso em flagrante por agredir a própria mãe, mas também foi liberado para responder em liberdade. Após a prisão desta quarta, o homem foi encaminhado para o Presídio Regional Ariston Cardoso, em Ilhéus.

Agressão viralizou

O vídeo que viralizou nas redes sociais em 2020 mostra Carlos dando vários socos contra o rosto e a cabeça de uma ex-namorada por não aceitar o fim da relação.

Na ocasião, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Ilhéus investigou o caso e pediu a prisão dele, que foi liberado para aguardar recurso judicial em liberdade.