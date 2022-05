Homem arranca o olho da esposa durante briga e é preso na Bahia

Um homem foi preso em Itororó, no interior da Bahia, após arrancar o olho da esposa com as próprias mãos durante uma briga. Ele cometeu o crime na noite de quarta-feira (11), mas só capturado, escondido em um matagal, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-CE), o agressor teria descoberto uma traição e entrado em luta corporal com a vítima. Ele enfiou os dedos em um dos olhos dela, conseguindo arrancá-lo violentamente.

"Logo após conhecimento do crime, quando a mulher deu entrada na unidade hospitalar muito machucada, com hematomas pelo corpo e sem um dos olhos, iniciamos uma perseguição ininterrupta para alcançar o agressor. Ele abandonou o veículo em uma estrada vicinal e, com isso, conseguimos encontrá-lo escondido dentro de um matagal", informou o delegado Antônio Roberto Gomes Júnior.

A mulher está hospitalizada na unidade de saúde que ela deu entrada após o crime, quando também chegou com muitos hematomas pelo corpo. Uma medida protetiva de caráter urgente foi pedida para ela.

Ainda segundo o delegado da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga), ele responderá por lesão corporal gravíssima.

O preso foi levado à Delegacia Territorial de Itororó, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.