Homem aluga carro de amigo de infância e acaba detido por receptação na Bahia

Um homem de 55 anos foi preso, na tarde dessa sexta-feira (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele foi capturado em flagrante por receptação.

Os agentes da PRF abordaram o veículo do condutor, um VW/Fox com registro de roubo.

Durante a vistoria no carro, os policiais constataram que as placas eram clonadas de outro Fox com as mesmas características.

Foi verificado também que os caracteres do carro estavam adulterados, para tentar encobrir a origem ilícita, já que o veículo original possuía queixa de crime registrada em Belo Horizonte (MG), em outubro de 2021.

Aos policiais, o condutor disse que alugou o carro com um amigo de infância e usava o automóvel para fins profissionais com a venda de mercadorias em cidades do interior da Bahia.

Os agentes então deram voz de prisão ao homem por receptação.