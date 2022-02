Grávida de 9 meses, mulher de ex-vereador morre baleada na Bahia; bebê não resiste

Jéssica Regina Macedo Carmo, mulher de um ex-vereador, morreu ao ser baleada no município de Santo Estevão, a cerca de 150 km de Salvador, no último sábado (5). Segundo o irmão da vítima, ela estava grávida de 9 meses e o bebê também não resistiu.

Jéssica era casada com George Abreu, ex-vereador e atual chefe de gabinete na Câmara Municipal de Santo Estevão.

De acordo com informações do G1 Bahia, o suspeito do crime, que não teve a identidade revelada, se apresentou na delegacia do Município. No depoimento, chegou a afirmar que o disparo foi acidental.

Imagens da câmera de segurança teriam sido apagadas

O irmão de Jéssica revelou que a vítima estava em casa com o marido no momento do crime. Após ser baleada, George a teria levado ao Hospital Doutor João Borges Cerqueiral. O parto do bebê foi realizado, mas Jéssica e a criança não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com o parente da vítima, a casa do casal possuía câmeras de segurança, mas as imagens do momento do crime teriam sido apagadas.

O enterro de Jéssica e do filho aconteceu na manhã deste domingo (6), no Cemitério São Francisco de Assis, em Santo Estevão. Ela deixou uma filha, de 6 anos, fruto de outro relacionamento. A menina mora com a avó, mãe da vítima.