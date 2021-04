Governo da Bahia prorroga toque de recolher e aulas presenciais até o dia 19 de abril

As restrições sanitárias para controle da Covid-19, que valeriam até esta segunda-feira (12) na Bahia, foram prorrogadas pelo governador Rui Costa. Com a decisão publicada nesse domingo (11) no Diário Oficial do Estado, o toque de recolher, proibição de aulas presenciais e de eventos seguem até o dia 19 de abril.

Além disso, o Executivo baiano vedou ainda a venda de bebida alcoólica no período das 18h até as 5h, incluindo o serviço de delivery. Já das 20h às 5h, a locomoção e a permanência de pessoas em vias, equipamentos, locais e praças públicas também não estão autorizados.

O cronograma presencial de aulas em unidades de ensino públicas e privadas também segue suspenso, com exceção dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de saúde.

Eventos cancelados

O governo barrou a realização de eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, assim como aulas em academias de dança e ginástica.

Em todo o território do Estado, segue proibida a prática de qualquer atividade esportiva coletiva amadora. Por outro lado, as práticas individuais podem ser desenvolvidas, desde que não provoquem aglomerações.

As academias e estabelecimentos de ginástica podem funcionar com limite de 50% da ocupação e cumprimento dos protocolos sanitários.

O decreto determina ainda que os meios de transporte metropolitanos e a circulação de ferry boats sejam suspensos das 20h30 às 5h.