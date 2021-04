Feriado em Salvador, veja o que abre e fecha neste 1º de maio

O feriado deste sábado (1°), Dia do Trabalhador, ocorre em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19. Em todo o País, vigoram diferentes medidas de isolamento social e prevenção à doença. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

Por esse motivo, o Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira abaixo as condições na capital baiana:

Salvador

O comércio de Salvador irá abrir no feriado, após acordo coletivo, segundo o jornal A Tarde.

O decreto válido até segunda-feira (3) estabelece toque de recolher das 21h às 5h na capital e em outras 189 cidades. Restaurantes e bares podem funcionar até as 19h, e está proibida a venda de bebidas alcoólica em quaisquer estabelecimentos.