Explosão em fábrica clandestina de fogos de artifício deixa dois mortos em Crisópolis

Duas pessoas foram encontradas mortas nos escombros após uma explosão, registrada nesta quarta-feira (14), em uma casa de venda de fogos de artifício em Crisópolis, na Bahia. A informação, divulgada pelo portal G1, foi confirmada pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram identificadas como Ebervan Souza Reis, de 49 anos, e Fernanda Santana Batista, de 35 anos, informou a Polícia. Elas estavam desaparecidas desde o incidente.

Além dos dois óbitos, outras três pessoas foram resgatadas dos escombros com vida. Os bombeiros atuaram no resgate de cinco vítimas. As buscas foram encerradas e a ocorrência foi finalizada.

Ao menos 10 pessoas ficaram feridas na explosão, informou ao G1 o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ivan Paiva. Entre elas uma adolescente de 13 anos, que foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo as investigações, a casa de venda de fogos também funcionava como uma fábrica clandestina. Um dos proprietários do empreendimento foi preso por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Crisópolis e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas).

A titular da DT/Crisópolis, delegada Débora Vânia Cruz Ferro, informou que ele foi autuado pela posse e fabricação de artefato explosivo sem autorização e está preso à disposição da Justiça. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza a perícia no local.

Explosão

O imóvel ficava localizado em uma das principais vias da cidade, a avenida Nelson Santiago. A explosão atingiu outras três casas vizinhas, nesta quarta-feira, deixando duas delas completamente destruídas e a outra em chamas — que foram controlas pelos bombeiros.

Legenda: A explosão atingiu outras três casas vizinhas, e abalou a estrutura de outros cinco imóveis na região Foto: reprodução

Conforme a Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), outros cinco imóveis da região tiveram as estruturas abaladas pelo incidente.

Parte da energia elétrica da cidade teve que ser desligada para evitar acidentes, informou a Prefeitura Municipal.

A delegada Débora Vânia Cruz Ferro instaurou um inquérito policial para investigar o fato.