Corpus Christi em Salvador: confira o que abre e fecha nesta quinta-feira (3)

O feriado de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3). A data não é feriado nacional.

Dessa forma, os governadores e prefeitos devem decidir se aderem ao ponto facultativo. Em 2021, algumas cidades anteciparam a data. Em Salvador, foi decretado feriado municipal.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou medidas de restrição para o período. Na sexta-feira (4), o expediente em repartições municipais ocorre normalmente, sem 'feriadão'.

Feriado de Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja o que abre e fecha em Salvador nesta quinta-feira (3):

Bancos

Os bancos não devem funcionar durante o feriado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febreban).

Comércio

O comércio de Salvador deve funcionar durante o feriado, conforme o portal G1. O acordo coletivo entre os sindicatos e comerciários é semelhante ao firmado para o Dia do Trabalhador, segundo a Fecomércio-BA.

Na época, o comércio de rua funcionou das 10h às 18h. Já shoppings, centros comerciais e similares puderam abrir das 10h às 20h.

De quinta-feira (3) até domingo (6), fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais.

E vigora uma espécie de toque de recolher de 20h às 5h. As atividades comerciais devem encerrar suas atividades com até 30 minutos antes do horário de restrição

Espaços públicos

A circulação pela capital baiana fica restrita entre 20h e 5h. É proibida a realização de atividades com emissão sonora em espaços públicos e particulares.

Shoppings

Os shoppings devem funcionar, após acordo entre sindicatos e comerciários. Os horários ainda não foram divulgados.

Praias

As praias da capital baiana serão fechadas de quinta-feira (3) até domingo (6), para evitar aglomerações.

Vacinação

A Prefeitura de Salvador ainda não divulgou se haverá vacinação contra a Covid-19 no feriado. O agendamento da imunização é realizado no site.

A determinação é que todas as pessoas que estão com a data de reforço marcada no cartão de vacinação até o dia 6 de junho deven procurar os pontos de imunização para receber a vacina.