Confira programação para saudar Iemanjá em Salvador neste 2 de fevereiro

As homenagens à Iemanjá nesta quarta-feira (2) foram canceladas pela Prefeitura de Salvador por causa da alta de casos da variante Ômicron e do surto de influenza. Embora as festas tradicionais na enseada do Rio Vermelho tenham sido silenciadas pelo segundo consecutivo, há opções de eventos particulares com limite de público.

O decreto baiano autoriza a realização de festas privadas desde que participem até 1.500 pessoas, ou seja, 50% de ocupação do espaço. Com a restrição e o cancelamento da programação pública, as saudações à Rainha das Águas poderão ser feitas em festejos pagos cujos valores variam de R$ 15 a R$ 166,67.

Todos os eventos exigem comprovante de vacinação contra a Covid-19 e uso de máscara.

Veja os eventos que homenageiam Iemanjá

Festa no Bar Malembe com Rubia Divino

Horário: A partir das 16h

Onde: Bar Malembe (Ladeira do Carmo, 7 - Santo Antonio, Salvador)

Quanto: R$ 15

Festa no Restaurante Roma Negra com Os Primos

Horário: A partir das 13h

Onde: Restaurante Roma Negra (Largo do Cruzeiro de São Francisco 7 Primeiro andar - Pelourinho, Salvador)

Quanto: R$ 50

Menu Odoyá 705 - Restaurante e Bar 705

Horário: Das 12h às 23h

Onde: Restaurante e Bar 705 (Rua Manoel Antônio Galvão, 32, Pituaçu)

Quanto: R$ 110

Festa de Iemanjá no Solar

Horário: Às 10h

Onde: Solar Restaurante (Rua Fonte do Boi, 24-B, Rio Vermelho, Salvador)

Quanto: R$ 120

Yemanjá Blue

Quando: Sábado (5)

Onde: Blue Praia Bar (R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho, Salvador)

Quanto: R$ 120

Yemanjá Vip

Atrações: Banda Cheio de Amor e Batifun

Horário: Às 14h

Onde: Novotel Rio Vermelho (Rua Monte Conselho, 505, Rio Vermelho – Salvador)

Quanto: R$ 166,67 (all inclusive)

Entrega de flores e presentes no mar

A praia do Rio Vermelho, onde ocorre tradicionalmente a oferta de rosas à Iemanjá, foi fechada com tapumes nesta quarta para impedir o acesso de pessoas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, pediu que os admiradores com intenção de entregar presentes o façam ao longo dos 64 km da orla para evitar aglomerações em um mesmo ponto.