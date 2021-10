Cinco pessoas morrem e 13 ficam feridas por disparos de grupo durante festa em Salvador

Uma festa de rua acabou com cinco pessoas mortas e 13 feridos, em Salvador. O caso aconteceu entre a noite de terça-feira (12) e a madrugada desta quarta-feira (13), no bairro do Uruguai. As informações são do G1.

A festa ocorria na Rua Voluntários da Pátria, em uma localidade conhecida como Pistão.

Até a manhã desta quarta-feira, nenhum suspeito chegou a ser preso pelas mortes.

Investigações

A polícia ainda não divulgou a identificação das vítimas. Os órgãos de segurança apuram a motivação do ataque armado, e se uma das vítimas era alvo dos tiros.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cuida das apurações do caso.