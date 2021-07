Carlos Rodeiro, joalheiro que já fez peças para Madonna, morre em Salvador

O joalheiro e designer Carlos Rodeiro, famoso internacionalmente por suas peças, morreu aos 48 anos em Salvador nesta segunda-feira (26), devido a um tumor no cérebro. Falecimento foi divulgado por meio de nota de pesar da franquia CR Joias, fundada pelo baiano.

Ele estava internado no Hospital da Bahia desde 2 de julho, de acordo com o G1 BA. Em abril, após descobrir o diagnóstico, ele chegou a se transferido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O brasileiro assinou joias que já foram usadas pela estrela da música pop Madonna. Artistas brasileiras como Anitta, que gravou clipe com peça de Rodeiro, Ivete Sangalo e Daniela Mercury também já usaram joias do designer.

Legenda: A rainha do pop Madonna já usou peças assinadas pelo joalheiro Foto: Reprodução/Instagram

Comunicado da CR Joias publicado no Instagram de Carlos agradece o carinho destinado à família do joalheiro, que está "enlutada e estristecida". Informações sobre o velório e sepultamento não foram divulgadas para evitar aglomerações.

Homenagens

A cantora Daniela Mercury lamentou a morte de Carlos Rodeiro e publicou uma homenagem ao amigo no Instagram nesta segunda-feira (26). O joalheiro foi o responsável por criar as alianças de casamento de Mercury e Malu Versoça.

"Meu amigo querido se foi… Partiu voando, daquele jeito agitado dele! Carlinhos misturou a arte dele com a minha em muitas ocasiões. Mas uma das mais especiais foi quando ele desenhou o símbolo do meu amor com @maluvercosa", escreveu a baiana.

O maquiador Fernando Torquatto também homenageou Rodeiro. "Foi embora alguém que jamais poderei traduzir em palavras o que significa para mim".

"Muito além da lenda que se transformou como grande joalheiro e figura na Bahia e no Mundo. Não dá pra falar de morte a respeito de alguém que significa intensamente a vida", comentou Torquatto.

Carreira de Carlos Rodeiro

Carlos Rodeiro abriu sua primeira loja em 1987 no Shopping Barra, em Salvador. Com o sucesso, a marca foi expandida e vendeu exemplares em todo o Brasil e no mundo: "Graças a seu gênio criativo", definiu nota de pesar da CR Joias.

O texto ressalta ainda a importância de Carlos no segmento, "se tornando uma referência por exaltar o DNA da Bahia em forma de joias".

"Em respeito e como forma de eterna homenagem a seu criador e ao seu legado, a CR Joias seguirá atuando firmemente, para eternizar todas as criações do seu idealizador, sob administração da sua família", publicou a CR Joias.