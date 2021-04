Cachorro chora em velório de tutora e comove amigos e familiares na Bahia

Um cachorro chamou atenção ao acompanhar o velório da tutora, que morreu após um infarto no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. O animal de estimação, chamado Toy, chorou e ficou ao lado do caixão em que estava a dona, Luzinete Lopes Diniz, na última quarta-feira (28).

O velório aconteceu na casa em que a idosa morava, no bairro Mangueiral. Familiares e amigos que se despediam de Luzinete Diniz ficaram comovidos com a cena protagonizada por Toy. No início do funeral, o animal chegou a não permitir que as pessoas se aproximassem do corpo da tutora.

Luzinete Diniz foi enterrada no Cemitério do distrito de Parafuso, na cidade de Camaçari. Horas depois, tocado pela situação, o dono da funerária Almeida Camaçari, responsável pelo velório, Jailson Santos, compartilhou o testemunho do episódio em uma rede social.

"O dia hoje amanheceu triste com o falecimento de dona Luzinete Diniz, testemunha de Jeová, como era conhecida. Pessoa muito querida. E o que mais estou impressionado é com o desespero desse cachorro da família, parecendo que estava entendendo que a dona estava falecida. Chorando como se fosse uma pessoa quando perde um ente querido", descreveu na publicação.

Jailson contou ao G1 que o animal de estimação e a tutora tinham uma grande amizade. O cachorro acompanhava Luzinete Diniz para todos os lugares, desde a igreja ao supermercado.

"Ele ficava do lado, sempre chamando ela, arranhando o caixão. Queria entrar no caixão quando estávamos colocando o corpo dela", descreveu ao portal.

Legenda: Segundo um amigo da família, no início do velório, Toy não deixava as pessoas chegarem próximo ao caixão da dona Foto: reprodução

O cachorro foi adotado por Luzinete quando ainda era filhote. Ao longo do tempo, os dois se afeiçoaram um ao outros, contou Jailson ao portal.

"Ele estava com ela desde bebezinho. Ela tinha ele como filho, tratava como filho", disse o amigo da família.

"Nunca irei comparar a amizade e fidelidade de um animal desse com a falsidade sentimental de certos tipos, que chamamos de seres humanos, que chora, pinta e borda, mas depois que chegam do cemitério vão tomar cachaça, fazer churrasco e dar muitas gargalhadas!", refletiu Jailson na rede social.

Na postagem, o dono da casa fúnebre revelou que, após a partida de Luzinete, Toy ficará aos cuidados dos familiares da idosa. "Ele é muito querido pela família", explicou.