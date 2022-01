Bahia reduz para três mil o número máximo de pessoas em festas e jogos em estádios

Um novo decreto que deve ser publicado nesta terça-feira (11) altera o número máximo de pessoas em eventos e reduz de 5 mil para 3 mil a população que pode estar nesses locais na Bahia.

A decisão ocorreu após reunião do governador Rui Costa (PT) com os secretários estaduais da Saúde, Tereza Paim, e da Casa Civil, Carlos Mello, e o procurador-geral do estado, Paulo Moreno. Dois parâmetros fundamentais foram observados: evitar o colapso das emergências em saúde e a explosão no número de casos.

A decisão também inclui estádios de futebol e terá validade até 14 de janeiro. De acordo com Rui Costa, a Bahia lida com uma situação de pré-colapso nas emergências municipais, UPAs, postos de saúde e nas emergências dos hospitais estaduais, assim como uma verdadeira explosão do número de casos ativos.

“Estamos lidando com essa pandemia desde março de 2020 e, com a experiência desse tempo, ficou comprovado que toda vez que se restringe o contato, restringimos o contágio. Esperamos que essa medida sirva de alerta também para quem organiza eventos, que passem a exigir o atestado de vacinação com maior rigor”, afirmou.

Lotação máxima

Além do número máximo de três mil pessoas, os eventos devem obedecer à regra de lotação máxima de 50% da capacidade de cada local. Serão mantidas no novo decreto as obrigatoriedades da comprovação de vacinação contra a Covid-19 e do uso de máscara pelo público e demais participantes dos eventos. Essa exigência se estenderá para bares e restaurantes que, a partir de agora, devem exigir dos clientes o comprovante de vacinação.

A decisão pelo reforço de medidas de maior restrição ocorre para tentar conter o aumento de casos de infecção pelo coronavírus. O número de casos ativos na Bahia já ultrapassa a marca dos 4 mil, de acordo com o boletim mais recente divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O governador falou ainda sobre a possibilidade de ampliação dos leitos de UTI na Bahia. “Nós estamos ampliando os leitos para Covid nos hospitais existentes, o Espanhol, Metropolitano e Couto Maia, e também para receber pacientes graves de H3N2. Estamos separando alas diferentes para atender os infectados dessa doença [H3N2] que tem crescido muito também e é muito contagiosa”, disse.