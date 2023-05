Avião perde controle e sai da pista durante pouso no Aeroporto Internacional de Salvador

Passageiros de um voo da companhia aérea Azul passaram por um grande susto, nesta quarta-feira (10). Um avião ultrapassou os limites de uma das pistas do Aeroporto Internacional de Salvador, e só parou em uma área de matagal durante um pouso. O caso aconteceu durante a madrugada. Ninguém ficou ferido.

Após o susto, os passageiros foram retirados da aeronave. O incidente aconteceu em um voo que partiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino à capital baiana. No momento da aterrissagem, estava chovendo na cidade.

A Azul declarou que clientes e tripulantes desembarcaram em segurança.

A companhia aérea não informou o porquê de a aeronave não ter conseguido parar na pista e o que motivou a necessidade da manobra para o matagal.

Ação do Corpo de Bombeiros

O avião chegou ao Aeroporto de Salvador no horário previsto, à 1h35. Por volta das 6h40, a aeronave ainda seguia na área de mata, sem previsão de retirada.

Conforme o G1, o Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento. Uma perícia será realizada no avião, para saber o motivo da aeronave não ter conseguido pousar normalmente na pista. No momento da aterrissagem chovia forte na capital baiana.