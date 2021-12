Após recusa do governo federal, governador da Bahia diz que aceitará ajuda direta da Argentina

Após o governo federal recusar a ajuda humanitária da Argentina para os municípios atingidos pela chuva na Bahia, o governador do Estado, Rui Costa, disse que aceitará a ajuda de forma direta, sem que o apoio precise passar pela diplomacia brasileira. O anúncio foi feito em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (30).

"A Argentina ofereceu ajuda humanitária às cidades afetadas pelas chuvas na Bahia, apesar da negativa do Governo Federal. Me dirijo a todos os países do mundo: a #Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento", disse Rui Costa.

"Os baianos e brasileiros que moram aqui no estado precisam de todo tipo de ajuda. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, para reconstruir as cidades e as casas destruídas, mas a soma de esforços acelera este processo, portanto é muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento", completou o governador.

A argentina pretendia enviar imediatamente ao estado nordestino uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres

Conforme o governo baiano, o Brasil agradeceu a proposta do país vizinho e informou que a situação na Bahia “está sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários”.

O Ministério das Relações Exteriores ainda afirmou que “na hipótese de agravamento da situação, requerendo-se necessidades suplementares de assistência, o Governo brasileiro poderá vir a aceitar a oferta argentina de apoio da Comissão dos Capacetes Brancos, cujos trabalhos são amplamente reconhecidos”.

O presidente Jair Bolsonaro informou, também nesta quinta-feira (30), através das redes sociais, que a Argentina "ofereceu a assistência de 10 homens". Ele afirmou que as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando assistência à população afetada.

Jair Bolsonaro presidente da República "Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito."

Antes da negativa, o governador Rui Costa (PT) chegou a agradecer a oferta de ajuda humanitária nas redes sociais e solicitou celeridade ao Governo Federal para autorizar a missão internacional.

Foto: reprodução

O Ceará e mais 15 estados, além do Distrito Federal, anunciaram envio de ajuda para as cidades afetadas.

Inundações, alagamentos, deslizamentos de terra e caos foram registrados nos últimos dias na federação, principalmente na região Sul. As fortes chuvas causaram a morte de 24 pessoas, além de deixar centenas de feridos e milhares de desabrigados, segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do estado (Sudec).